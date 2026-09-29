¿Qué se juega Perú en sus elecciones regionales y municipales del domingo 4 de octubre?

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a estos comicios para escoger a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales. Gran parte de la atención está puesta en la capital Lima, donde se escoge a un alcalde metropolitano y a otros 42 alcaldes distritales.

Los ganadores serán escogidos para ejercer los cargos en el periodo 2027-2030, que coincidirá en su totalidad dentro del periodo presidencial 2026-2031 para el que fue elegida la presidenta Keiko Fujimori.

Desde que estas elecciones se celebran con el actual formato desde 2022, ningún partido político de alcance nacional ha logrado triunfar de manera extendida en el país. Los movimientos regionales, con figuras políticas muy locales, han dominado la escena en estos procesos electorales.

Esto revela la dificultad de las fuerzas políticas asentadas en la capital Lima de trascender en otras partes del país, donde para estas elecciones necesitan presentar listas en al menos nueve de las veinticinco regiones para no perder la inscripción electoral.

Desde 2015 está prohibido que los gobernadores regionales y alcaldes opten a la reelección inmediata, pero los políticos han encontrado la forma de esquivar esa ley: se presentan en el número dos de las listas y, en caso de ser elegidos, el primero dimite para que este acceda al cargo de manera indirecta por sucesión, en lo que supone una reelección encubierta.

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Bajo esa vía, más de 130 alcaldes en todo el país buscan la reelección encubierta en estos comicios. El más conocido es el favorito para volver a ser alcalde de Lima: el ultraderechista Rafael López Aliaga, quien ganó los comicios de 2022, dimitió para ser candidato presidencial en 2026 y ahora quiere volver a la alcaldía a través de este polémico método.

Para el fujimorismo estas elecciones podrían ser una oportunidad de asentar su poder a nivel territorial, pero Fuerza Popular, el partido que lidera la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), nunca ha tenido buenos resultados en estos comicios.

El mejor resultado de Fuerza Popular fue 2014 cuando obtuvo 3 gobiernos regionales y 4 alcaldías provinciales y 78 distritales. En las pasadas elecciones de 2022, el fujimorismo apenas obtuvo 3 alcaldías distritales, el peor resultado de su historia.

El auge de la actividad del crimen organizado, convertido en la principal preocupación de los peruanos, ha salpicado a este proceso electoral con el asesinato de la comunicadora Susy Aponte, más conocida con el apodo de La China Polo, que se presentaba como candidata a gobernadora de la región Áncash, situada en el centro norte del país.

La China Polo, que se hizo popular gracias a un programa digital en redes de denuncias políticas, fue asesinada por un sicario de un disparo en la cabeza mientras realizaba una declaraciones durante un recorrido en un mercado de la población andina de Caraz, sin que hasta el momento se conozcan a los autores intelectuales detrás de este crimen.