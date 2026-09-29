Registran un sismo de magnitud 3,2 en provincia costera de Ecuador

Registran un sismo de magnitud 3,2 en provincia costera de Ecuador

Quito, 29 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 3,2 se registró este martes en la provincia costera de Manabí, en el oeste de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.