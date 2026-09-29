República Dominicana "avanza en los preparativos" para reabrir su consulado en Venezuela

República Dominicana "avanza en los preparativos" para reabrir su consulado en Venezuela

Santo Domingo, 29 sep (EFE).- La Cancillería dominicana informó este martes que "avanza en los preparativos" para restablecer los servicios del Consulado General de la República Dominicana en Caracas, que fue cerrado en julio de 2024 tras las tensiones diplomáticas entre los dos países.