Rusia abre caso contra líder opositor ruso por escribir "Por la paz" en la papeleta

"Yábloko. Por la paz" o "Yábloko. Por un acuerdo de alto el fuego", escribió en algunas de las papeletas cuando el político votó el 20 de septiembre en San Petersburgo.

Por ese motivo, el tribunal de la antigua capital zarista le incoó un protocolo administrativo por "gamberrismo leve", según informó el partido en su canal de Telegram.

Según los precedentes, Ribakov, que mostró a la prensa las papeletas estropeadas antes de introducirlas en la urna, podría afrontar 15 días de arresto o una multa en metálico.

"El motivo fue su voto contra todos los partidos", señaló la formación liberal, que fue excluida de los comicios por listas de partidos y sólo pudo presentar candidatos por circunscripciones.

Por ello, Ribakov llamó a sus partidarios a estropear la papeleta en aquellos lugar donde no hubiera candidatos pacifistas de Yábloko, el único partido que se opone abiertamente a la guerra.

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Yábloko, que no logró ningún acta de diputado, denunció numerosas irregularidades en las elecciones, en las que el partido del Kremlin, Rusia Unida, logró el mejor resultado de su historia, el 77 % de los escaños en la Duma o cámara de diputados, pese al cansancio con la guerra, los problemas económicos, el bloqueo de internet y el déficit de combustible.

Al reunirse el lunes con los líderes de los partidos que accedieron a la cámara baja, el presidente ruso, Vladímir Putin, respaldó la propuesta de los comunistas de "revisar" los resultados electorales en aquellas regiones que lo requieran.