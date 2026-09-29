Rusia confía en mantener la buena relación con Serbia tras renuncia de Vucic

"Reafirmamos nuestra disposición a continuar la cooperación estrecha y fructífera con las autoridades de Serbia acerca de todos los asuntos de las agendas bilateral, regional e internacional", señaló la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado.
Agregó que las relaciones entre Moscú y Belgrado son muy sólidas y se basan en una "una visión del mundo compartida y el respeto por los verdaderos valores".
"Confiamos en que la continuidad de estos lazos irá en beneficio de los intereses nacionales de ambos países y fortalecerá la paz y la estabilidad en los Balcanes", señaló.
La portavoz de Exteriores destacó la contribución personal de Vucic al desarrollo de las relaciones bilaterales, que se mantienen a un nivel alto, pese a las "severas presiones" ejercidas sobre Belgrado, dijo.
La hasta ahora presidenta del Parlamento serbio, Ana Brnabic, asumió este lunes la presidencia interina del país después de que Vucic dimitiera como jefe de Estado para poder concurrir como candidato a primer ministro en las elecciones parlamentarias anticipadas del próximo 25 de octubre.
Vucic anunció su dimisión después de que su Partido Progresista Serbio (SNS) lo designara como candidato para encabezar el próximo Gobierno.
Serbia, con 6,6 millones de habitantes la principal república surgida de la antigua Yugoslavia, negocia desde hace una década larga su ingreso en la Unión Europea (UE) pero sin grandes avances.
Pese a esas negociaciones, Serbia no se unió nunca a las sanciones europeas contra Rusia por la guerra de Ucrania, al tiempo que sigue manteniendo una estrecha relación con Moscú y también con China.