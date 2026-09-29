Rusia confía en mantener la buena relación con Serbia tras renuncia de Vucic

Rusia confía en mantener la buena relación con Serbia tras renuncia de Vucic

Moscú, 29 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso confió este martes en la continuidad de las buenas relaciones entre Moscú y Belgrado tras la dimisión del presidente serbio Aleksandar Vucic, quien concurrirá como candidato a primer ministro en unas elecciones parlamentarias que se celebrarán pronto en ese país.