Rusia reanuda campaña de bloqueo de servicios VPN tras las elecciones legislativas

Según indicó Viorstka en su canal en Telegram, red de mensajería también bloqueada en Rusia, al menos 10 servicios VPN han denunciado limitaciones durante la última semana.

Uno de estos servicios, calificado por el medio como uno de los más importantes, informó el viernes 25 de septiembre a sus usuarios de restricciones, que causaron fallas en el sistema e incluso su total desconexión.

"Prevemos que los bloqueos no cesarán, por ello estamos preparando soluciones de reserva, para que las próximas oleadas de bloqueos nos afecten lo menos posible. Otros servicios VPN enfrenta fallos semejantes", señaló en una carta a sus clientes el servicio, no identificado por Viorstka "por motivos de seguridad".

Otro VPN indicó que la nueva oleada de bloqueos arrancó el 21 de septiembre, al día siguiente de los comicios, y obligó a cambiar ocho servidores en apenas cinco días.

Otros siete servicios VPN también alertaron de "nuevos fallos y bloqueos" en sus respectivos canales de Telegram.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de ellos puntualizó que el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, bloqueó todas las direcciones IP de sus servidores en el extranjero.

El presidente del Gremio VPN, Alexéi Kozliuk, comentó a Viorstka que el incremento de los bloqueos tras las elecciones era "algo esperado", pero la organización no considera que se trate de "una nueva oleada".

De hecho, reconoció que la presión contra los VPN "se incrementó considerablemente" desde principios de agosto. "Lo que sucede ahora es una continuación y un incremento paulatino de esta campaña", sostuvo.

El Gobierno ruso lanzó a fines de marzo una campaña de censura en internet con medidas para reducir el empleo de las redes VPN, y un mes después una veintena de compañías operadoras de comunicación internacional firmaron con las autoridades una medida dirigida a restringir el ancho de banda utilizado por estos servicios.

El bloqueo de internet y de las redes sociales ha provocado la indignación de muchos sectores de la sociedad rusa, incluyendo sectores leales al Kremlin como los militares, además de empresarios, emprendedores y jóvenes.