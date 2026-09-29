Seis muertos tras estrellarse bombardero estratégico en el Lejano Oriente de Rusia

"El avión cayó en una zona despoblada. Según datos previos, seis miembros de la tripulación murieron", señaló el mando militar ruso, citado por la agencia Interfax.
Además, otro tripulante resultó herido y fue "evacuado a una institución médica".
Defensa indicó que el avión llevaba a cabo el vuelo sin bombas.
"Una comisión de la Fuerza Aeroespacial de Rusia partió rumbo al lugar de la catástrofe aérea para establecer todas las circunstancias del incidente", añadió la dependencia.
El canal de Telegram progubernamental ruso Baza señaló que la causa preliminar del siniestro fue una explosión de combustible a bordo del avión.