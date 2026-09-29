Seis muertos tras estrellarse bombardero estratégico en el Lejano Oriente de Rusia

Moscú, 29 sep (EFE).- Seis personas, tripulantes de un bombardero estratégico ruso Tu-95 que llevaba a cabo un vuelo de entrenamiento, fallecieron hoy después de que la aeronave se estrellara en la región de Amur, en el Lejano Oriente de Rusia, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

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