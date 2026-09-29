Steinmeier recibe con honores militares a Tokáyev, con quien participará en foro económico

Los honores militares tuvieron lugar, excepcionalmente, en las instalaciones de Ministerio de Defensa, ya que el Palacio de Bellevue, residencia oficial de Steinmeier, está siendo reformado.

Al mediodía local (10.00 GMT), ambos presidentes celebrarán una reunión en la residencia oficial temporal de Steinmeier, un moderno edificio público de oficinas situado a orillas del río Spree, no lejos de la Cancillería.

A las 15.00 horas (13.00 GMT), pronunciarán un discurso en el Foro Económico Germano-Kazajo, que reúne en la Casa de la Economía Alemana a unos 300 representantes del ámbito político y empresarial de ambos países para debatir nuevos proyectos de cooperación en los sectores de la industria, la energía, las materias primas, así como el transporte y la logística.

En el marco del foro está prevista la firma de 37 proyectos bilaterales, con un volumen total de 1.800 millones de euros, en la que por parte alemana se sumará la ministra de Economía, Katherina Reiche.

"El hecho de que ambos presidentes se reúnan hoy en la Casa de la Economía Alemana es una señal muy clara", destacó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio Alemana (DIHK), Peter Adrian, en un comunicado.

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Subrayó que Kazajistán es para la economía alemana "un socio clave en Asia Central", como mercado, como fuente fiable de materias primas y energía y, cada vez más, también en el ámbito de la energía verde y el hidrógeno, mientras que las empresas alemanas aportan tecnología y conocimiento.

Para que el interés de las empresas se convierta en inversiones, agregó, "son necesarias por ambas partes condiciones marco fiables y favorables a la inversión".

A las 16.00 (14.00 GMT), Tokáyev será recibido por el canciller, Friedrich Merz, en una reunión en la Cancillería, en la que abordarán temas como la ampliación de la colaboración bilateral en materia de energía y materias primas, cuestiones de cooperación regional y la política de seguridad internacional, tras lo cual comparecerán conjuntamente ante la prensa.

El volumen del comercio entre Alemania y Kazajistán alcanzó en 2025 unos 8.000 millones de euros.

En concreto, Alemania importó mercancías por valor de 5.300 millones de euros procedentes de Kazajistán mientras la exportaciones a este país de Asia Central alcanzaron un valor de 2.700 millones.

En el primer semestre del año en curso, el comercio entre ambos países creció más del 25 %, exclusivamente por las importaciones procedentes de Kazajistán, una gran parte, petróleo y gas natural.

Kazajistán se ofrece, además, como productor de energía verde y, en el futuro, como exportador de hidrógeno verde.

En tanto, Alemania exporta al país centroasiático principalmente maquinaria, vehículos, productos químicos y farmacéuticos, así como equipos eléctricos.