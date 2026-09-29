Tras polémica antisemita, Bardella ve "una guerra sucia para impedir triunfo de RN"

"Esta guerra sucia, o la ha montado Mediapart el mismo o Mediapart es el vehículo de alguien que lo ha montado desde fuera. Esto es un primer episodio de una telenovela y ya se ha disparado el primer cartucho", declaró Bardella, en una rueda de prensa para presentar los nuevos senadores del RN, tras las elecciones indirectas parciales del domingo, en la que Edwige Díaz fue anunciada como presidenta del grupo de la Cámara Alta.

Presente en la misma conferencia, Marine Le Pen, candidata del RN a las elecciones de abril de 2027 -en las que parte como favorita, según los sondeos-, salió de nuevo a defender al joven eurodiputado (31 años) y prometió "desmontar esa manipulación" y "describir quién está detrás" de una operación que ha buscado socavar "el honor" de Bardella.

Tanto él como La Pen coincidieron en clasificar Mediapart como un medio "militante, de extrema izquierda". El propio Bardella adelantó que ha presentado una denuncia por difamación contra el medio de investigación.

Este medio, que se financia únicamente a través de las cotizaciones de sus socios y que ha sido internacionalmente elogiado por su independencia, sostiene que las conversaciones privadas, fechadas en 2013, cuando Bardella tenía entre 17 y 18 años, han sido autenticadas y contienen varios mensajes de contenido antisemita y conspirativo.

Entre ellos figuran comentarios sobre los judíos, Israel y un supuesto "nuevo orden mundial" dominado por Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bardella comenzaba entonces su meteórica trayectoria política en el Frente Nacional, actual RN.