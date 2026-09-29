Trinidad y Tobago detiene a tres venezolanos por narcotráfico y destruye drogas incautadas

"El Servicio de la Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) ha destruido drogas ilegales por un valor en la calle de más de 1.600 millones de dólares trinitenses (235 millones de dólares estadounidenses)", precisó la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar en su página de Facebook.

En este contexto, la mandataria apuntó que el valor de las drogas incautadas a la mafia local del narcotráfico equivale aproximadamente al 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) anual del país.

"Gracias al esfuerzo de los valientes hombres y mujeres de nuestros servicios de seguridad, estas drogas no han llegado a nuestras calles para envenenar a nuestros hijos y destruir familias", aseveró la primera ministra.

Persad-Bissessar hizo hincapié en que gracias a la gestión de su Gobierno y los servicios de seguridad continúa lucha contra "la mafia local de la droga", a la que "se permitió actuar sin control durante diez años" bajo el mandato del partido opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM, por sus siglas en inglés).

En su opinión, "la mafia local de la droga que tanto se enriqueció durante el mandato del PNM ha llegado a su fin".

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Por último, resaltó que no solo están persiguiendo los envíos físicos de drogas, sino que también están expulsando a sus cómplices de instituciones financieras, redes de distribución y del sector público con la ayuda de las fuerzas del orden internacionales.

"Que Dios siga bendiciendo a los ciudadanos respetuosos con la ley de Trinidad y Tobago", concluyó la mandataria.

Por otro lado, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago reportó en un comunicado que arrestó a tres venezolanos que iban a bordo de una embarcación que transportaba 411 paquetes precintados en el golfo de Paria.

Tras los análisis realizados por la Unidad de Investigaciones Especiales del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS SIU, en inglés), se confirmó que los embalajes contenían marihuana que pesaba 231,42 kilogramos, con un valor estimado en el mercado de 25.456.200 dólares trinitenses (3.755.377,54 dólares estadounidenses).

De acuerdo a los guardacostas, la embarcación, la tripulación y los estupefacientes fueron entregados y se están tramitando de acuerdo con los procedimientos establecidos.

El Gobierno de Trinidad y Tobago reforzó este año su colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos con el fin de combatir el tráfico de drogas, proteger las fronteras y desmantelar las redes criminales transnacionales.