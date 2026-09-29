Trump dice que los republicanos están más unidos que nunca pese a discrepancias por la IA

"El Partido Republicano está tan unido como pocas veces lo he visto", aseguró el mandatario en los jardines de la Casa Blanca, tras un almuerzo de trabajo con los directivos de las principales empresas ligadas a la IA.

Trump aseguró que "no hay desacuerdo" sobre la IA y los centros de datos dentro del Partido Republicano, pese a que muchos congresistas -y candidatos a las legislativas de noviembre- conservadores se oponen a construirlos en sus estados.

El jefe de Estado insistió en disipar la creciente desconfianza que muestran los estadounidenses para con los centros de datos e insistió en que los gigantes tecnológicos van a realizar "enormes aportaciones a las comunidades y a los individuos que las integran".

"Creo que las empresas serán muy generosas con ellos, tanto en el aspecto económico como en otros ámbitos. Creo que ayudarán con sus escuelas y con sus maestros, y que contribuirán a pagar los salarios de los docentes y de las personas que les brindan su apoyo", dijo Trump, rodeado por magnates tecnológicos con los que acababa de reunirse.

El republicano volvió a subrayar la necesidad de que Estados Unidos acepte los centros de datos y no deje que se instalen en sitios como Europa, al asegurar que aquellos núcleos que los acogen ahora, como Loudoun (estado de Virginia), han visto sus impuestos disminuir y sus ingresos aumentar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump también aseguró que "en tres o cuatro días" planea nombra un zar para la IA y que está consultando el nombramiento con empresas del sector.

En la comparecencia también intervinieron algunos representantes de las tecnológicas que estuvieron en el almuerzo, como el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien habló sobre los esfuerzos para establecer salvaguardas para la IA en un momento de desconfianza, alimentado por el propio sector, con respecto a los peligros que entrañan sus avances.

"No existe conflicto alguno entre la innovación, la tecnología y la seguridad. Tendremos que crear nuevas tecnologías para potenciar las capacidades de la IA, pero también estamos desarrollando tecnologías que mejoran la seguridad de la misma", argumentó Huang.

Por su parte, el consejero delegado de Tesla o Space X, Elon Musk, quiso tranquilizar a aquellos que temen que sus empleos desaparezcan y aseguró que, tal y como sucedió con la irrupción de las computadores, la gente simplemente verá "una evolución de los roles".