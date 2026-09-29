Un periodista de televisión es coronado nuevo monarca de un reino tradicional de Uganda

Kijanangoma, de 56 años, adoptó el nombre real de Edward Rukidi Nyabongo I en una celebración ancestral que incluyó el sacrificio de un buey para asegurar que la transición de poder no trajera desgracias a sus súbditos.

El flamante monarca fue también rociado con sangre de gallina en un ritual de protección espiritual.

Además, el rey realizó una caminata de madrugada en la ciudad de Fort Portal, capital del reino, acompañado por hombres con antorchas pertenecientes a clanes reales y participó de un combate simulado en la puerta de entrada al Palacio Real de Karuziika.

Un comité de 21 miembros del clan real Babiito eligió a Kijanangoma, primo del difunto monarca Omukama Oyo Nyimba, coronado como el rey más joven del mundo a los tres años de edad.

Nyimba falleció a los 34 años el pasado 27 de agosto en Estados Unidos a causa de un cáncer.

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Su muerte desató un conflicto dinástico luego de que su madre, Best Kemigisa, y su hermana, la princesa Ruth Komuntale, aseguraran que el monarca dejó un hijo menor no reconocido y un testamento que lo nombraba heredero.

Pese a la oposición familiar, la coronación de Nyabongo I se llevó a cabo tras recibir el respaldo del Gobierno central ugandés, lo que dio por zanjada la controversia, según reportaron medios locales.

El presidente Museveni se sumó a la ceremonia tras llegar a la colina de Karuziika para la coronación, donde fue recibido por súbditos de Tooro que interpretaban amakondere, una de las danzas tradicionales del reino.

“Quiero rendir homenaje a la memoria del rey Oyo por la maravillosa labor que realizó (…). Felicito a su alteza Nyabongo. Lo he estado viendo en las noticias y es un buen presentador de noticias. Estoy seguro de que hará un buen trabajo”, publicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Museveni pidió a los líderes culturales que “aborden a fondo la institución del matrimonio y promuevan una vida familiar responsable” al considerar que volver a las “formas tradicionales” ayudan a mantener “el orden social”.

“También debemos proteger celosamente nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra ciencia indígena. Nuestro conocimiento local está desapareciendo”, afirmó.

Uganda es una república constitucional gobernada por un presidente electo, pero su marco legal reconoce reinos tradicionales que perduran como símbolos de identidad y patrimonio cultural, sin ejercer poder político.

Uno de ellos es Tooro, que fue fundado hacia 1830 y abolido en 1967 por el régimen de Milton Obote junto con las demás monarquías tradicionales.

Casi tres décadas más tarde, Yoweri Museveni impulsó su restitución mediante la Constitución de 1995, devolviéndoles exclusivamente su estatus cultural y ceremonial.