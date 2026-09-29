Uno de cada 10 universitarios indios ha tenido pensamientos suicidas, según estudio

Según reportó la agencia local PTI, que tuvo acceso al documento, un 15 % de los más de 243.000 estudiantes encuestados dijo haber atravesado en los últimos seis meses periodos prolongados de angustia, ansiedad o bajo estado de ánimo, mientras que cerca de un tercio aseguró que su institución no ofrece servicios de orientación psicológica.

Los encuestados citaron los horarios estrictos, la sobrecarga de trabajo, la presión por las calificaciones y la incertidumbre laboral entre los principales factores que afectan su bienestar académico.

Los resultados, que se prevé sean incluidos en un informe final al Tribunal Supremo en octubre, llegan después de recientes suicidios de estudiantes en los prestigiosos Instituto Indio de Tecnología (IIT) de Delhi y Bombay, que reavivaron el debate sobre la presión académica y los mecanismos de apoyo disponibles en los centros universitarios.

El grupo de trabajo advirtió, sin embargo, que la muestra no es representativa de toda la población estudiantil del país y que los resultados deben considerarse preliminares.

"Los suicidios entre estudiantes han aumentado drásticamente; entre los factores que contribuyen a ello se encuentran el estrés académico, la discriminación, las presiones económicas y familiares, los problemas de salud mental previos y la falta de apoyo", indicó un informe anterior del Grupo de Trabajo Nacional creado por el Supremo en 2025 para estudiar la prevención de los suicidios en la educación superior.

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El documento señaló que las experiencias de los estudiantes están marcadas por la discriminación por casta, género y lengua.

Además, muchos jóvenes cargan con la presión de las aspiraciones de movilidad social de sus familias, que a menudo gastan sus ahorros en cursos para que sus hijos logren acceder a la universidad.

Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Registros Criminales (NCRB), 14.488 estudiantes murieron por suicidio en la India en 2024, frente a 8.068 una década antes.