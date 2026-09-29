Zimbabue pagó cerca de 521 millones de dólares a granjeros blancos por tierras expropiadas

"Hasta la fecha, el Gobierno ha desembolsado 508 millones de dólares estadounidenses en bonos del Tesoro, al tiempo que ha realizado pagos en efectivo por valor de 12,6 millones de dólares a antiguos agricultores comerciales blancos cuyas tierras fueron adquiridas durante el Programa de Reforma Agraria del país", afirmó Mangwana en su cuenta de la red social X.

Un total de 623 agricultores se han beneficiado de esas compensaciones en tres tandas, según afirmó el viceministro de Finanzas, Desarrollo Económico y Promoción de Inversiones, Kudakwashe Mnangagwa, en una reciente comparecencia en la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento).

El abono de las compensaciones a los propietarios de las granjas es un paso importante en el proceso de liquidación de los pagos atrasados y en la resolución de la abultada deuda contraída por el país del sur de África tras incumplir pagos desde 1999, a fin de ganarse la confianza de los acreedores internacionales.

El Gobierno del ya fallecido Robert Mugabe, que dirigió el país con puño de hierro desde 1980 hasta 2017, cuando fue derrocado por los militares, expropió en el año 2000 a unos 4.000 agricultores blancos las tierras a las que habían accedido en la época colonial, momento en el que el país sufrió una recesión económica.

Los agricultores blancos desempeñaron un papel clave en la economía agrícola hasta el año 2000, produciendo tabaco y productos hortícolas como flores para la exportación.

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La población indígena empezó a ocupar entonces de manera informal campos que quedaron vacíos.