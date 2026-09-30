Airbnb incorpora IA para planificar viajes y nuevos servicios como comida y lavandería

Según informó en un comunicado, estas nuevas funciones comenzarán a desplegarse primero en Estados Unidos y buscan "simplificar" las distintas etapas de los viajes y "ampliar" los servicios disponibles en su plataforma.
Entre las principales incorporaciones figura un mapa interactivo con el que los usuarios pueden consultar dónde han viajado sus amigos y familiares, qué alojamientos han elegido o cuáles serán sus próximos destinos.
De esta manera, los usuarios pueden consultar las evaluaciones de sus contactos y guardar alojamientos, pero también decidir qué información comparten y con quién.
La plataforma también ofrece nuevas herramientas de IA para buscar alojamientos, experiencias y servicios mediante palabras clave, además de filtros que identificarán opciones según los intereses del usuario.
Además, Airbnb incorporará pedidos de comida a domicilio en algunas ciudades europeas y extenderá a Europa su servicio de entrega de compras, lanzado inicialmente en Estados Unidos.
También ofrecerá servicios de lavandería en determinadas ciudades estadounidenses y, desde noviembre, alquiler de cunas, cochecitos, tronas y juguetes para bebés en más de 60 ciudades del país, en colaboración con BabyQuip.
Para los anfitriones, Airbnb presentó herramientas que permiten gestionar simultáneamente varios anuncios y ajustar automáticamente los precios según la oferta y la demanda.
Airbnb obtuvo en el segundo trimestre de 2026 unos ingresos de 3.600 millones de dólares, un 17 % más interanual, y un beneficio neto de 816 millones de dólares, un 27 % más que en el mismo periodo de 2025. En bolsa, sus acciones cotizan en 158,83 dólares, más de un 25 % por encima de su precio de finales de marzo.