¿Querés viajar a Europa con poco presupuesto? Estos trucos te ayudarán a ahorrar

Viajar a Europa es un sueño que muchas personas comparten. Sin embargo, el costo puede ser un obstáculo importante. Afortunadamente, existen maneras de explorar el continente europeo sin gastar una fortuna, disfrutando al máximo de la experiencia.

Cómo viajar a Europa con poco presupuesto

Todo comienza con una buena planificación y una de las mejores formas de ahorrar dinero es reservar con anticipación. Esto se aplica tanto a boletos de avión como a alojamiento y actividades.

Las tarifas suelen ser más bajas si se reservan con varios meses de antelación.

Por otro lado, viajar durante la temporada baja, que generalmente es de noviembre a marzo, es conveniente. Durante estos meses, no solo encontrarás tarifas más bajas, sino también menos turistas, lo que permite disfrutar más de los destinos.

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El segundo paso es enfocarse en el transporte económico. Europa cuenta con varias aerolíneas de bajo costo, como Ryanair e EasyJet. Estar atento a las ofertas y ser flexible con las fechas y aeropuertos de salida puede resultar en grandes ahorros.

Si planeás visitar varios países, considerá adquirir un pase de tren como el Eurail Pass, que permite viajar de manera ilimitada en trenes europeos durante un cierto período.

Si estás abierto a utilizar el autobús, opciones como FlixBus ofrecen viajes económicos entre ciudades, y Blablacar es una excelente opción para compartir vehículos y reducir costos de transporte.

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Alojamiento, comida y actividades asequibles

Para hospedarte, Europa tiene una amplia gama de hostales y albergues que ofrecen alojamiento agradable a precios muy accesibles y son perfectos para conocer a otros viajeros.

Airbnb puede ofrecer opciones más económicas que los hoteles, especialmente si viajás en grupo.

Couchsurfing, por su parte, proporciona alojamiento gratuito en casas de locales, lo que además permite una inmersión cultural auténtica.

En cuanto a la comida y bebida te recomendamos comprar comida en mercados locales en lugar de comer siempre en restaurantes. No solo es más económico, sino que también es una manera de disfrutar la gastronomía auténtica.

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Muchos restaurantes europeos ofrecen un “menú del día” a precios reducidos, especialmente durante el almuerzo.

Además, la mayoría de los países europeos tienen agua de la canilla segura y potable. Llevá contigo una botella reutilizable para rellenar durante tus paseos.

¿Y para visitar? También hay atracciones y actividades gratuitas. Investigá qué días o en qué horarios los museos y atracciones ofrecen entrada gratuita. Muchas ciudades europeas tienen días específicos en los que el acceso es gratuito o a precio reducido.

Participá en eventos gratuitos como festivales, conciertos al aire libre o ferias ciudadanas. Son perfectas para conocer la cultura local sin gastar mucho dinero.

Tené en cuenta que muchas ciudades ofrecen tarjetas turísticas que incluyen transporte público y descuentos en museos y actividades.

Por último, para que tu experiencia sea completa, te recomendamos usar aplicaciones como Google Maps para moverte sin problemas, o TripAdvisor para encontrar las actividades mejor valoradas por otros viajeros.

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Viajar por Europa con un presupuesto ajustado requiere un poco de creatividad y planificación, pero ciertamente es posible disfrutar de una experiencia maravillosa y enriquecedora. Siguiendo estos consejos, podrás explorar el continente sin gastar de más, asegurándote de que cada euro cuente y que tu aventura sea inolvidable.