Argentina extiende por 20 años la licencia de la distribuidora de gas Metrogas

Según informaron fuentes oficiales, la licencia, que caducaba en diciembre de 2027, fue extendida hasta 2047.

Como condición para la firma del acuerdo de prórroga, Metrogas y Edenor retirarán todos sus reclamos judiciales contra el Estado argentino.

Además, la distribuidora de gas deberá invertir 186,8 millones de dólares en obras de gas en diez años.

En agosto pasado, la petrolera argentina YPF vendió su participación mayoritaria en Metrogas a la distribuidora de electricidad Edenor por 780 millones de dólares.

La venta del 70 % de YPF en Metrogas se realizó a través de un proceso competitivo en el que la petrolera recibió varias ofertas.

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Metrogas hizo su oferta en forma conjunta con la firma británica Andina PLC, accionista indirecta en Edenor y que integra el grupo Integra Capital, fundado por el empresario argentino José Luis Manzano, un conglomerado que ya poseía una participación minoritaria en Metrogas a través de la firma Integra Gas Distribution.

Constituida en 1992, Metrogas es la principal distribuidora de gas natural de Argentina y, según la propia empresa, la tercera mayor de Sudamérica.

La compañía presta servicios a 2.250.000 clientes de la ciudad de Buenos Aires y de once localidades de la periferia de la capital argentina.

En Metrogas también tienen participación accionarial la firma Integra Gas Distribution (9,23 %) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (8,13 %), mientras que otro 12,64 % se cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.