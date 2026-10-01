ACNUR advierte que un 44 % de los niños refugiados en el mundo siguen sin escolarizar

El problema se hace especialmente patente en el salto de la escuela primaria a la secundaria, ya que en el primer caso el porcentaje de niños refugiados escolarizados es de un 65 %, para caer a un 32 % en el segundo ciclo.

"Aunque niñas y niños asisten a primaria en proporciones muy similares, la brecha se amplía considerablemente en secundaria, ya que la pobreza, los riesgos para su protección, el matrimonio precoz y otras presiones hacen que un número cada vez mayor de chicas adolescentes abandone los estudios", analizó ACNUR.

En la educación superior, la matriculación de refugiados baja aún más, hasta un 11 %, aunque ACNUR valoró que se trata de un progreso respecto a un 9 % registrado en 2024 y señaló que es la tasa más elevada nunca antes registrada.

No obstante, advirtió la agencia, en más de un 80 % de los países analizados la matriculación de refugiados en la enseñanza superior se mantuvo por debajo de la media nacional, algo especialmente notorio en países de renta baja y afectados por conflictos, donde la tasa es de un 2 % en este colectivo frente al promedio nacional del 13 %.

"En un momento de fuerte presión sobre la financiación humanitaria y la ayuda al desarrollo, los recortes en educación amenazan con revertir décadas de inversión colectiva y privar de oportunidades a toda una generación de jóvenes", advirtió el alto comisionado de ACNUR, Barham Salih.