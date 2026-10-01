Al menos 30 hutíes mueren en combates con fuerzas gubernamentales en el suroeste del Yemen

Los ataques comenzaron la tarde del miércoles al intensificarse los combates en las zonas montañosas al oeste y sureste de la ciudad, de acuerdo con una fuente militar citada por el Centro de Medios de las Fuerzas Armadas yemeníes.

La fuente indicó que los hutíes lanzaron una serie de ataques acompañados de fuego de artillería pesada y otras armas en los distritos de Jabal Habashi y Maqbanah, al oeste de Taiz, y a lo largo del frente de Al Aqroud, en el distrito de Al Misrakh, al sureste de la ciudad.

Asimismo, señaló que decenas de combatientes rebeldes -incluidos varios comandantes- murieron, resultaron heridos o fueron capturados, mientras que diverso equipo militar fue destruido o quedó inutilizado en diferentes frentes.

Solo en el frente de Al Aqroodh, al menos 30 combatientes rebeldes perdieron la vida y decenas más resultaron heridos durante enfrentamientos en los que se emplearon diversos tipos de armas, añadió la fuente.

No obstante, las cifras de bajas y los informes sobre el desarrollo de los combates no pudieron ser verificados de forma independiente.

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Las fuerzas gubernamentales también llevaron a cabo seis ataques aéreos contra posiciones y refuerzos hutíes al sureste de Taiz y a lo largo del frente de Himyar, en Maqbanah, causando más bajas y daños materiales entre las filas de los insurgentes, según el informante.

La fuente militar aseguró que las fuerzas gubernamentales continuaron repeliendo los ataques y mantuvieron sus posiciones en los frentes afectados.

Los combates se producen en el marco de una escalada más amplia en Taiz y en las rutas estratégicas que conectan la provincia con Lahj y Aden, después de que los hutíes lanzaran a finales de agosto una ofensiva con la que extendieron sus posiciones en la costa occidental yemení.

Taiz ha permanecido dividida entre fuerzas rivales durante gran parte de la guerra en el Yemen, mientras que las montañas y carreteras circundantes son fundamentales para el desplazamiento entre las zonas controladas por el gobierno en el sur y los frentes de la costa occidental y las tierras altas.

Mientras, este jueves varios viajeros confirmaron a EFE que el avance de los rebeldes chiíes y el recrudecimiento de los combates en el sur del país ha cortado la principal carretera que conecta la provincia de Aden, sede del Gobierno internacionalmente reconocido, con Taiz.