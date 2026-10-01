Al menos dos muertos en un derrumbe en una mina de lignito en el oeste de Turquía

El derrumbe tuvo lugar hacia las 13:15 horas (10:15 GMT) y dejó atrapados a siete mineros, de los que dos fueron rescatados rápidamente, al tiempo que se trasladaba maquinaria e instrumentos al lugar para salvar a los otros cinco.

Sin embargo, ocho horas más tarde solo se habían podido recuperar dos cadáveres, mientras continuaban los trabajos para encontrar a los tres restantes, explicó el ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, en su cuenta en X.

Según el diario turco Evrensel, el derrumbe afectó a quince mineros, de los que cuatro tuvieron que ser trasladados a un hospital.

Gürlek anunció una investigación judicial del incidente, pero no dio más detalles sobre las circunstancias del derrumbe.

La región de Soma es conocida por sus amplios yacimientos de lignito, donde operan numerosas empresas mineras, a menudo en condiciones de seguridad que los sindicatos turcos consideran insuficientes.

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En mayo de 2014 tuvo lugar en Soma el incendio de una mina de lignito que causó la muerte de 301 trabajadores, incidente por el que fueron condenados a penas de cárcel el gerente de la empresa y dos ingenieros.

En la primera década de este siglo, Turquía registraba una tasa de 6,5 muertos por cada millón de toneladas de carbón extraído, una cifra treinta veces superior a la de India o Sudáfrica, y además seis veces más alta en las minas de propiedad privada que en las de titularidad pública.