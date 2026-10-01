Aterciopelados lanzan una nueva versión de 'No Necesito' junto a Manuel Medrano

El encuentro reúne a dos generaciones de artistas colombianos y lleva la voz de Medrano a una canción que Aterciopelados publicó en 1996, en un momento marcado por la gran exposición que había alcanzado la banda tras el éxito del álbum 'El Dorado' y por presiones de la industria musical.

"Para mí ha sido muy emocionante participar en este proyecto, cantar junto a Andrea y Héctor una canción tan poderosa y que ha marcado la historia de la música colombiana. Es evidente que Aterciopelados hace parte de mi ADN musical", afirmó Medrano en un comunicado.

'No Necesito' apareció después de la polémica que rodeó a 'Bolero Falaz', canción que fue censurada por algunas emisoras de radio colombianas por su supuesto lenguaje obsceno para la época.

El tema se convirtió entonces en una declaración de independencia frente a la necesidad de encajar o responder a expectativas externas.

Treinta años después, esa idea sigue presente en la canción. Para Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados, 'No Necesito' continúa siendo una declaración de libertad frente a las exigencias de mostrarse de determinada manera y cumplir con lo que otros esperan.

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"Hace 30 años esta canción nació desde una necesidad muy clara de no dejarme definir por lo que otros esperaban de mí. Hoy sigue teniendo sentido", señaló Echeverri.

La nueva versión, mezcla elementos del bolero, el rock y el neo soul, con instrumentos como congas, bongó y guitarra acústica junto a batería, palmas, teclados y guitarras eléctricas.

El lanzamiento hace parte de 'La Pipa de la Paz 2026', proyecto con el que Aterciopelados conmemora los 30 años de 'La Pipa de la Paz', disco publicado en 1996 que consolidó a la agrupación como una de las referencias del rock colombiano y amplió su audiencia internacional.

'No Necesito' es el cuarto sencillo de esta reedición, que revisita el álbum original mediante colaboraciones con artistas de distintas generaciones y escenas musicales.

Aterciopelados presentará este proyecto en Bogotá el próximo 30 de octubre como parte de su 'Superior Tour', en un concierto en el Movistar Arena.