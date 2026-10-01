Bardella denuncia por falsificación al medio que le atribuye mensajes antisemitas

En una publicación en sus redes sociales, Bardella negó haber escrito los mensajes y cuestionó la autenticidad de las pruebas difundidas por el medio, que afirmó haber podido verificarlos mediante información proporcionada por Meta, la empresa matriz de Facebook, y con la intervención de un agente judicial.

"Por fin se han publicado las supuestas pruebas de Mediapart: burdas invenciones, capturas de pantalla confusas y fáciles de manipular", manifestó Bardella, quien sostuvo una vez más que los mensajes atribuidos a él contienen declaraciones que "nunca" hizo.

Esos supuestos mensajes antisemitas se habría publicado originalmente en Messenger cuando Bardella tenía 17 o 18 años, cuando comenzaba su militancia en el Frente Nacional (FN).

Ahora tiene 31 y está al frente de la RN, que sustituyó a la antigua fuerza política fundada por Jean-Marie Le Pen, el padre de la líder de la extrema derecha francesa y mentora de Bardella, Marine Le Pen.

Bardella dijo este jueves que había dado instrucciones a su abogado para presentar una denuncia por "falsificación y uso de documentos falsificados".

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Mediapart difundió varias conversaciones que datan de 2013 de carácter antisemita atribuidas a Bardella y, según el medio, verificadas.

"El judío debe dominar a los otros pueblos, aplastarlos y violarlos. Un sionista es forzosamente judío y profundamente", habría señalado en aquellos años Bardella, según Mediapart, cuando era un joven militante del FN.

El pulso entre el medio de comunicación y el político, que ya se había querellado contra Mediapart en el pasado, ha fagocitado la campaña para las presidenciales del año próximo, en la que Le Pen es la favorita según las encuestas.

Este caso puede debilitar sus opciones, porque Bardella, que durante unos meses fue el candidato virtual, cuando la justicia tenía vetada a Le Pen, es el elegido para el puesto de primer ministro en caso de victoria de la ultraderechista en los comicios de abril y mayo próximos.