Brasil pide investigar un presunto apoyo de EE.UU. a grupos antidemocráticos

El pedido surge tras una investigación periodística publicada la víspera por el diario británico The Guardian, en la que se plasma que el Departamento de Estado de EE.UU. habría desviado un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para el programa 'Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil'.

La publicación del periódico extranjero fue titulada 'La Administración Trump desvía recursos destinados a los derechos humanos para promover una agenda de extrema derecha en el exterior' y tuvo gran repercusión en la prensa brasileña.

Según el oficio de la AGU, los recursos públicos estadounidenses habrían sido destinados a financiar redes y organizaciones en territorio brasileño con el fin de interferir en el debate político y "desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño".

Este último punto, "bajo el presunto pretexto de la supuesta 'extrapolación judicial' y la 'censura' que, al parecer, se atribuyen" a la Corte Suprema.

En ese caso, la Abogacía del Estado advirtió sobre la especial "gravedad" de la información, que se conoce a tres días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en Brasil, y solicitó la "inmediata" investigación de los hechos y la identificación de los responsables y los receptores de los fondos en suelo brasileño.

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"De confirmarse, la recepción de capital extranjero para promover ataques ordenados y sistemáticos contra la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones del país podría poner de manifiesto 'una estructura de injerencia externa en los asuntos internos del Estado brasileño'", explican los oficios enviados a la Policía y a la Fiscalía, a los que tuvo acceso EFE.

Según reveló The Guardian, la administración norteamericana destinó más de 175 millones de dólares a 43 proyectos globales para promover la agenda de Trump.

Entre las partidas reveladas por el periódico, figura también un presupuesto de 5 millones de dólares para Reino Unido con el objetivo de apoyar a un grupo enfocado en hacer campaña contra las leyes de seguridad en línea y combate al discurso de odio.

En respuesta al propio diario, el Departamento de Estado de EE. UU. afirmó que no comentará en particular sobre las partidas, pero que los proyectos en Europa buscan apoyar a sus "aliados en la defensa de esos derechos y principios, así como de su autoconfianza civilizatoria y soberanía, contra quienes buscan minarlas".

Las medidas punitivas de Estados Unidos hacia Brasil han sido recurrentes desde que Trump asumió el poder, con la imposición de aranceles a gran parte de las importaciones del país sudamericano y sanciones particulares a miembros de la Corte Suprema, en un intento por torpedear el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado del republicano.