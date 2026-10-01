Cancelado el último debate electoral en Brasil por "interferencia indebida" de la Justicia

La decisión de la emisora, la más popular e influyente del país, se produjo apenas una hora antes del horario previsto para el inicio del encuentro.

En un comunicado divulgado en su portal de noticias, el medio resaltó su "larga tradición en la organización de debates electorales", con el propósito de "promover la discusión de ideas para Brasil" y ofrecer "la oportunidad de comparar los proyectos" de los candidatos.

Pero "las sucesivas decisiones judiciales tomadas momentos antes de la realización del debate generan inseguridad jurídica y representan una injerencia indebida en la libertad que tienen los medios de comunicación para organizar los debates", apuntó.

Pocas horas antes de la emisión, una jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió a Globo exhibir el atril vacío del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la retransmisión del debate, como se recogía en las reglas pactadas previamente entre la emisora y los candidatos.

La decisión fue tomada con carácter de urgencia por la magistrada Estela Aranha, quien también impidió que los otros aspirantes a la Presidencia brasileña formularan preguntas dirigidas a la tribuna vacía de Lula.

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La jueza atendió un recurso de la propia campaña de Lula, alegando un "potencial desequilibrio" que perjudicaría al dirigente progresista y resaltando el carácter "facultativo" de participar en los debates.

Lula comunicó el miércoles su decisión de no participar y, en su lugar, optó por dar una entrevista a un pódcast a la misma hora del debate.

Después de este fallo, el senador Flávio Bolsonaro, el otro gran favorito de la carrera presidencial, anunció su no comparecencia a la cita de Globo.

"Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el TSE. La prensa tiene que ser libre y las elecciones, limpias", afirmó el primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, empatado técnicamente con Lula en los sondeos.

Casi al mismo tiempo, el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes ordenó a Globo incluir en el debate al agitador ultra Renan Santos, abanderado del partido Misión, quien no había sido invitado.

En este caso, la cadena recordó que "deben ser invitados obligatoriamente los candidatos de partidos con una representación de al menos cinco parlamentarios en el Congreso Nacional", requisito que no cumplía Santos.

Por todo ello, Globo canceló el debate y agradeció la predisposición del resto de candidatos que sí tenían pensado comparecer.