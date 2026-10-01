Canciller argentino afirma que su país demostró "estar preparado" para acuerdo UE-Mercosur

"Cuando pasas 26 años negociando, a veces te dices: 'Bueno, ¿cuándo se va a poner esto en marcha?', porque necesitas estar preparado para ese momento. Y eso fue lo que hicimos", dijo Quirno, tras intervenir desde París en la 'Argentina Week', un foro económico de la OCDE diseñado para acelerar las inversiones europeas en medio de un drástico programa de austeridad interna.

Quirno explicó que lograron preparar a las empresas y al sector privado del país y recalcó se dieron "las herramientas para que -por ejemplo, algo tan simple pero que en el pasado era muy problemático- tengan en regla el certificado de exportación".

Junto al pacto con el bloque europeo, el ministro subrayó el realizado con Estados Unidos.

"Además, en este último año logramos cerrar el acuerdo de comercio e inversión recíproca con los Estados Unidos. Así que tenemos a dos de las principales potencias inversoras del mundo mirando a nuestra Argentina con los acuerdos ya concretados", agregó.

Quirno subrayó que "lo interesante del acuerdo con Estados Unidos es que no es solo un acuerdo comercial, sino que también es un acuerdo de inversión y de financiación".

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El canciller argentino se declaró "muy optimista" por los progresos económicos y aseveró que su país es hoy "un socio fiable" para el mundo.

En su última revisión macroeconómica, la propia OCDE revisó a la baja el crecimiento del PIB en 2026 y 2027 de la economía argentina.

El organismo recortó la previsión de crecimiento de 2026 al 2,6 % (una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto a lo estimado previamente) y la de 2027 se ajustó también a la baja, estimando ahora una expansión del 3 % (0,5 puntos menos que el cálculo anterior).