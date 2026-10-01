Cantante Jotaerre lanza nuevo disco, 'Saint Flama I', que trabajó con su "alma y corazón"

"Gracias a todos los que llevan esperando este proyecto y fueron parte del proceso desde el principio. Le metí mi alma y corazón a esto. Esto es solo el comienzo de SAINT FLAMA", resaltó Joaquín Rodríguez, nombre de pila del artista, en sus redes sociales.

Mientras, según se indicó en un comunicado, esta primera parte de 'Saint Flama' reúne seis temas que ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

'Saint Flama I', producido en su totalidad por Wörries, reúne diferentes sonidos e influencias que forman parte de su identidad, moviéndose entre el reggaetón, el trap, el R&B y sonidos electrónicos, mientras continúa explorando nuevas formas de crear y expresarse, detalla la nota.

Los seis temas que constituyen 'Saint Flama I' son '$trip Club', 'Las Escalade', 'Carteras Cara$', 'Ya Toca', 'Lo Lograste' y 'Desinterés'.

"Esta primera entrega muestra diferentes facetas de él sin perder la esencia que conecta todo el proyecto", apunta el comunicado.

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"'Saint Flama I' representa el comienzo de un universo que continuará tomando forma a través de sus próximas dos partes. Cada entrega será una nueva oportunidad para conocer diferentes lados de Jotaerre y descubrir más", puntualiza la nota.

Otros discos de Jotaerre son 'Todo está bien' y 'Luna azul en Tokio'.

El cantante urbano oriundo del municipio de Guaynabo, en el norte de la isla caribeña, ha colaborado con artistas de la talla de Karol G, Corina Smith, con el tema 'Prendía', Chris Palace en 'Galaxia' y la canción 'Un viaje' la interpreta junto a Alejo y Moffa.