Coalición por la abolición de armas nucleares condena las amenazas rusas contra la OTAN

"Sin eufemismos, esto significaría ataques nucleares contra capitales europeas: ciudades como Vilna, Varsovia, Berlín o Bruselas, donde viven millones de personas", indicó la coalición de ONG en un comunicado.

Según la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke, Rusia adopta un lenguaje propio de "una toma de rehenes" a través de estas amenazas, que en su opinión recuerdan "que la disuasión nuclear no mantiene a nadie a salvo, sino que pone en riesgo a poblaciones enteras".

De acuerdo con ICAN, la proliferación de este tipo de amenazas en una región como la europea donde las tensiones geopolíticas ya son elevadas, "normaliza la idea de que las armas nucleares pueden utilizarse" y "aumenta el riesgo de un error de cálculo".

"Las consecuencias humanitarias de cualquier detonación nuclear sobre una ciudad europea serían catastróficas y sería imposible responder a ellas adecuadamente, ningún Estado ni organismo internacional tiene capacidad para hacerles frente", alertó.

ICAN aprovechó para hacer un llamamiento a que más gobiernos del mundo se adhieran al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleaes (TPAN), a un mes de que se celebre en Nueva York la primera conferencia de Estados parte para analizar el seguimiento del acuerdo.

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El TPAN, en vigor desde 2021, ha sido ratificado por ahora por casi un centenar de países, principalmente en Asia, África y Latinoamérica, pero no por la mayoría de Estados europeos, ni por las potencias con armamento nuclear.