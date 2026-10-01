Corte de Ecuador concede extradición a EEUU de investigado por el crimen de Villavicencio

Salcedo, sentenciado por otros casos de corrupción en Ecuador, es uno de los imputados por la Fiscalía del país andino por la supuesta autoría intelectual del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando restaban 11 días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa.

El presidente encargado de la CNJ, Marco Rodríguez, concedió mediante sentencias la extradición de ambos ciudadanos ecuatorianos, que habían aceptado previamente ser entregados a las autoridades estadounidenses el pasado 9 de septiembre.

Ese día, y durante una audiencia en la Corte Nacional, Salcedo dio su consentimiento después de que inicialmente se anegara a acogerse al procedimiento simplificado y pidiera revisar con su abogado el expediente emitido por Estados Unidos.

Salcedo es requerido por el tribunal del distrito sur de Nueva York por los supuestos delitos de tráfico de drogas, posesión de armas para narcotráfico, asociación ilícita para narcotráfico y uso de armas, asociación ilícita para lavado de activos y lavado de activos.

Por su parte, el expolicía, que también aceptó ser extraditado a Estados Unidos, declaró que vigilaba y seguía a Villavicencio antes de ser asesinado por un supuesto pedido de José Serrano, el exministro correísta recientemente deportado desde EE.UU., y en coordinación con Salcedo.

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En ese caso también están procesados el exministro correísta Serrano; el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Xavier Jordán, quien según el Gobierno ecuatoriano será deportado a Ecuador próximamente, y tres altos mandos del grupo criminal Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría, máximo líder de la organización criminal, actualmente detenido en España.