Costa Rica extradita a EE.UU. a cuatro colombianos y un costarricense por narcotráfico

"Estamos concretando esta extradición para dar un mensaje contundente de que todo el trabajo va a ser en esta línea: la persona que ingrese a Costa Rica para tratar de cometer ilícitos, este es el destino que va a tener", expresó el viceministro de Seguridad, Nelson Barquero.

Los extraditados son cuatro colombianos de apellidos Cuesta, Sinisterra, Sánchez y Restrepo, este último naturalizado costarricense, además de un costarricense de apellido Morales.

Morales y Cuesta fueron detenidos en San José el 5 de mayo de 2025 cuando las autoridades costarricenses hallaron 48 kilos de metanfetamina tipo cristal en un vehículo, cargamento que se constituyó en el mayor decomiso de drogas sintéticas en Costa Rica.

Por su lado, Sinisterra, Restrepo, y Sánchez, quien también posee nacionalidad venezolana, fueron arrestados el 1 de junio de 2025 en una de las principales avenidas de la capital costarricense cuando transportaban en un vehículo 70 kilos de cocaína.

El Ministerio de Seguridad costarricense detalló que estas personas son requeridas por un tribunal del distrito de Florida, Estados Unidos, por delitos de narcotráfico.

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En 2025 el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales y hasta el momento han sido entregados a Estados Unidos los líderes narcotraficantes Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa; Edwin López, alias Pecho de Rata, y al colombiano naturalizado costarricense Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, a quienes se unieron este jueves Morales y el colombiano naturalizado Restrepo.

También fue extraditado este año el costarricense José Johnny Angulo, alias John Cadenas, quien fue entregado a las autoridades de Italia como acusado de enviar cargamentos de cocaína en contenedores para la conocida organización mafiosa Ndrangheta.

En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios vinculados en más del 60 % al narcotráfico, y las autoridades han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos.

Autoridades judiciales manifestaron que por su posición geográfica estratégica, Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Suramérica.

En 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.