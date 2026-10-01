Demandan a Trump por prohibir la terapia de afirmación de género bajo Medicaid

La demanda fue presentada en una corte federal y señala que, con la prohibición -que entra en vigor el 13 de octubre-, el mandatario infringió la ley al adoptar una política "arbitraria" por motivos políticos, de acuerdo con The Boston Globe.

Los menores, a quienes no se identifica para proteger su información médica, fueron diagnosticados con disforia de género hace años.

La demanda de estas familias de escasos recursos económicos se suma a la que presentó una coalición de doce estados, entre ellos Massachusetts, contra la Administración Trump, a la que acusan de usurpar la autoridad estatal en la administración de los programas de salud, que benefician a más de 73 millones de estadounidenses.

New Hampshire, un estado republicano, es el único de Nueva Inglaterra que prohibió los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores transgénero. Solo se les permite a los que iniciaron el proceso antes del 1 de enero de este año.

El impacto de esta nueva política -adoptada en agosto- recae sobre las familias más desfavorecidas económicamente, que dependen de los beneficios de Medicaid para sus servicios médicos, según dijo al diario Chris Erchull, abogado principal de LGBTQ Legal Advocates & Defenders, quien representa a las familias.

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"Son personas que no tienen otra opción. No tienen a dónde acudir", afirmó Erchull.

La nueva norma también prohíbe asignar fondos federales a cirugías de afirmación de género para menores, que son poco frecuentes. La demanda de estas familias de New Hampshire no impugna ese aspecto de la política.

"Ninguno de estos demandantes está solicitando una intervención quirúrgica, ni la necesita en este momento. Ese aspecto ni siquiera forma parte de la conversación", señaló además el abogado a The Boston Globe.