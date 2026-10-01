Desmantelada organización criminal que importaba droga a través del aeropuerto de Bruselas

El operativo, desarrollado este miércoles 30 de septiembre, se saldó con 21 detenidos -19 en Bélgica y 2 en Francia-, que se suman a otros dos arrestos anteriores en los Países Bajos.

También se incautaron 57.000 euros en efectivo, monederos de criptomonedas, ocho vehículos y armas de fuego en 27 redadas llevadas a cabo en coordinación con Europol y Eurojust.

La Fiscalía belga inició la investigación en 2025, tras hallar en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem 30 kilos de cocaína escondidos en el interior de mochilas deportivas abandonadas procedentes de un vuelo de México.

En un primer momento, uno de los miembros de la organización viajaba en vuelos comerciales procedentes de países de África o América con maletas llenas de droga que, al llegar al aeródromo bruselense, se quedaban sin recoger "para evitar pasar ellos mismos por los controles de seguridad con la droga", reza el comunicado.

Con el paso del tiempo la banda comenzó a reclutar a otras personas a través de las redes sociales, que reservaban a última hora billetes de avión baratos con la única finalidad de acceder a la zona de recogida de equipaje para sustraer las maletas con narcóticos de las cintas transportadoras.

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Tras arrestar a los primeros miembros de la organización e interceptar varios equipajes -uno con 30 kilos de cannabis y otro con 55 kilos de cocaína-, la organización criminal comenzó a reclutar personal del aeropuerto.

Los empleados se encargaban de "retirar la droga del equipaje antes de que llegara a las cintas transportadoras", mientras que el pasajero abandonaba el aeropuerto con una maleta vacía para eludir posibles controles de seguridad.

Los sospechosos detenidos en Francia y los Países Bajos deberán ser extraditados a Bélgica, mientras que los arrestados en este último país serán puestos a disposición judicial.