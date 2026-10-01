Dos personas mueren en el este de Cuba por intoxicación con nitrato de potasio

La paciente, de 37 años, trabaja como empleada doméstica en "una casa cercana a la suya, donde radica un centro de elaboración de embutidos", proceso en el que se utiliza este compuesto químico.

"Se desconoce cómo adquirió del mismo la sal de nitro, que empleó para la elaboración de la comida, e ingirieron ella, su mamá y su padrastro", agrega la nota publicada la víspera por la dirección general de Salud de Holguín.

La hija desarrolló síntomas y fue trasladada a un hospital, a donde llegó en estado de coma. La pareja de adultos mayores acudió al centro sanitario poco después "con un deterioro neurológico severo", tras lo que fallecieron a causa de un edema pulmonar severo, añade el comunicado.

Las autoridades policiales y sanitarias cubanas trabajan para esclarecer los hechos, concluye.

Una joven de 25 años y una niña de cinco murieron intoxicadas en febrero de 2025 en La Habana en un incidente similar, también relacionado con sal de nitro, en el que resultaron afectados otros tres miembros de la misma familia.

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La escasez de alimentos y productos básicos en Cuba y sus altos precios lleva a muchas personas a adquirirlos de forma ilegal desconociendo muchas veces su origen o en establecimientos que se ven afectados, entre otros inconvenientes, por interrupciones en las cadenas de frío debido a los prolongados apagones en medio de la crisis.

La semana pasada, las autoridades sanitarias de la provincia de Matanzas (oeste) informaron de que al menos 22 niños y siete adultos fueron afectados en un brote de intoxicación alimentaria sin que conocieran las causas.

La sal de nitro es el nombre común del nitrato de potasio, un compuesto químico usado como agente conservador de alimentos (embutidos principalmente) por sus propiedades bactericidas.

Puede causar intoxicación y hasta la muerte, pero solo si se consume en grandes cantidades.