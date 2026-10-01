El FMI libera 138 millones de dólares a El Salvador tras revisar su programa

El organismo destacó, en un comunicado, que la economía salvadoreña ha superado sus previsiones y calcula un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 4,5 % para este año, impulsado por la inversión, el consumo privado y los flujos de remesas, turismo y capital.

El FMI destacó los avances de El Salvador en la consolidación fiscal y en las reservas y liquidez del país, pero advirtió de que "persisten retos en la ejecución del programa", según la misma fuente.

Entre las medidas pendientes figura profundizar la consolidación fiscal, fortalecer la administración tributaria y contener el gasto, además de avanzar en reformas de las pensiones y del servicio civil.

El FMI prevé que el superávit primario del sector público no financiero pase del 2,9 % del PIB en 2026 al 3,7 % en 2027, mientras que la deuda pública se situaría en torno al 85 % del PIB este año.

Los avances de El Salvador para reducir la participación estatal en el ecosistema de bitcoin fueron destacados por el FMI, organismo que señaló que la propiedad mayoritaria y el control operativo de la billetera estatal Chivo fueron transferidos a un operador privado.

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El organismo concedió además dispensas por el incumplimiento de algunos criterios del programa, incluido el relativo a la acumulación de bitcoin, y espera que no se produzcan nuevas adquisiciones salvo las procedentes de donaciones documentadas.