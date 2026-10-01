El futuro incierto de la Casa de A. Latina en París tras anuncio de venta de sus locales

El anuncio de la venta de los cotizados locales sucede después de que en el último año la Casa de América Latina fue objeto de acusaciones de falta de transparencia en su gobernanza y funcionamiento levantadas por medios como 'Le Figaro' y una senadora francesa.

Según informó este jueves Libération, se han confirmado varias candidaturas para adquirir los 6.791 metros cuadrados de dos palacetes del siglo XVIII, situados en las proximidades de la Asamblea Nacional francesa en el bulevar Saint-Germain y calle Saint-Dominique.

Evaluados en unos 100 millones de euros, los palacetes han despertado interés en grandes fortunas francesas, como la de Xavier Niel y Bernard Arnault. El cierre de las candidaturas, según Libération, está fijado para el 20 de octubre y el ganador se conocerá a finales de noviembre.

De acuerdo con el diario, las condiciones de la venta no implicarían automáticamente que el actual inquilino se quede en las instalaciones hoy gestionadas por la Asociación por la Fundación France-Amérique latine (Affal).

Ante esta posibilidad, ha sido lanzada una petición en la plataforma Change.org para evitar el cierre de la Maison de l’Amérique latine (MAL). Hasta el momento, contaba con algo más de 5.000 firmas.

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La institución, dirigida por Affal, ha sido criticada por haber desviado su foco principal de actividad, el de promover actividades culturales, en beneficio del alquiler de salones a empresas y partidos políticos.

Fundada por iniciativa del que fuerapresidente francés Charles de Gaulle en 1946 como reconocimiento a la ayuda que Latinoamérica y el Caribe prestaron a la Francia Libre durante la II Guerra Mundial, la MAL recibió a personalidades como el expresidente de Bolivia Evo Morales y el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez.