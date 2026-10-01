El índice de riesgo país de Argentina sube a su mayor nivel en seis meses

El indicador elaborado por JP Morgan saltó este jueves un 4,8 %, a los 636 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde finales de marzo pasado.

"Esto da cuenta de la creciente intranquilidad a raíz de los malos datos en la economía real y en la confianza en el Gobierno", señaló este jueves la consultora LCG en un informe.

Los bonos soberanos en dólares de Argentina anotaron este jueves pérdidas de hasta el 2,5 %.

El castigo a los títulos del país suramericano se ha acentuado desde hace una semana, luego de que se difundiera el dato oficial de la actividad económica de julio, con un sorpresivo hundimiento del 2,9 % con respecto a junio que ya hace prever otro trimestre negativo, tras el mal desempeño de la economía argentina durante el segundo trimestre del año.

Los datos oficiales muestran severas caídas en sectores ligados al deprimido mercado doméstico, como la industria, el comercio y la construcción, un panorama ante el cual el Gobierno de Milei solo ratificó que mantendrá su política económica.

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Según LCG, "eso gatilla, a su vez, mayores dudas sobre el resultado electoral" de las presidenciales que celebrará Argentina en 2027, "una contienda que se avizora muy polarizada y entre modelos a priori antagónicos".

Muchos inversores temen que, por el fastidio de sectores sociales de ingresos medios y bajos ante la marcha de la economía, Milei fracase o, al menos, tenga muchas dificultades para lograr la reelección en 2027.

Los temores a un 2027 agitado en términos políticos y sociales alimentan, a su vez, la desconfianza entre los inversores a que Argentina experimente dificultades para hacer frente a sus abultados compromisos de deuda el próximo año.