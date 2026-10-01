El ministro de Desregulación argentino contrapone el modelo de Milei al de España

Durante una intervención en la 'Argentina Week' de París, un foro para atraer inversiones al país sudamericano, Sturzenegger sostuvo que una economía excesivamente regulada puede terminar erosionando los derechos de propiedad y reducir el valor de los activos.

En ese contexto, afirmó que "España ha reintroducido los controles de alquiler" y señaló que, a su juicio, estas medidas afectan al valor de las propiedades.

El ministro presentó los derechos de propiedad, la desregulación, el equilibrio fiscal y una mayor apertura económica como los pilares del programa del Gobierno de Milei, quien también intervino este jueves en el foro celebrado en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

"Nunca se puede tener una sociedad que respete los derechos de propiedad si la situación fiscal es frágil", afirmó Sturzenegger, tras explicar que un Estado con problemas fiscales puede terminar aumentando impuestos, incumpliendo sus obligaciones o adoptando medidas que afecten a la propiedad privada.

El ministro también defendió la eliminación de reglamentaciones que, según el Gobierno argentino, dificultaban la actividad empresarial y la inversión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, Sturzenegger precisó que Argentina ha eliminado "unas 17.000 reglamentaciones" desde el inicio de la actual administración y destacó el aumento de la productividad, que según aseguró, se ha registrado durante los dos últimos años.

Como ejemplo, entre otros, puso que el Gobierno de Milei modificó el marco regulatorio de los hidrocarburos para permitir que los precios de exportación respondan al mercado y no sean determinados por decisiones políticas, según explicó el ministro, quien también citó ese trabajo hecho con la minería.

Argentina, añadió, está emergiendo como un actor de escala mundial en energía y minería, además de mantener posiciones relevantes como exportador de alimentos y servicios tecnológicos.

Además destacó que las exportaciones del país están aumentando a un ritmo cinco veces superior al del PIB, una dinámica que consideró clave para dar sostenibilidad a la expansión económica. Asimismo, señaló que, para Milei, mantener las cuentas públicas equilibradas es "innegociable".

Su discurso, con el que concluyó la jornada que abrió por la mañana ministro de Economía, Luis Caputo, terminó con una defensa de los principios que, aseguró, guían al Gobierno de Milei: libertad económica, respeto a la propiedad privada y un Estado de menor tamaño.

"Nuestro lema será libertad, propiedad y un Gobierno pequeño", concluyó.