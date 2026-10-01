El petróleo de Texas sube un 0,88 % y se sitúa en 91,22 dólares el barril

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,80 dólares respecto al cierre del día anterior.

Uno de los motivos de la subida de hoy, según la cadena CNBC, es un informe que señala que las refinerías chinas han suspendido las exportaciones de combustible previstas para octubre, lo que presiona aún más a un mercado energético ya afectado por la guerra.

El crudo estadounidense cerró el mes de septiembre con una subida en torno al 5 %, impulsado por la guerra en Oriente Medio y la falta de acuerdos entre EE.UU. e Irán.