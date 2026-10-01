El presidente de Zimbabue lamenta la muerte de un conocido magnate en un accidente aéreo

"El repentino y trágico fallecimiento del señor y la señora Chivayo, dos miembros de la tripulación y un asistente de seguridad en un accidente de helicóptero ayer por la tarde dejó a nuestra nación, a mi familia y a mí personalmente entumecidos y en un profundo shock y dolor", dijo Mnangagwa en su cuenta de la red social X.

Mnangagwa afirmó que la "generosa mano" de Chivayo llegó a muchas personas del país a través de "innumerables actos de caridad" a nivel político, religioso o deportivo.

"El fallecido Wicknell Chivayo tenía una gran visión para su familia, para nuestro país, para la subregión de África austral y para nuestro continente africano (...). Compartió conmigo algunos de estos grandes planes apenas el pasado martes, después de nuestra reunión de Gabinete, solo un día antes de su trágico fin", añadió.

El accidente ocurrió este miércoles por la tarde en una granja en la zona de Marondera Rural, situada en la provincia de Mashonaland East, a algo más de 70 kilómetros de la capital del país, Harare.

Chivayo, de 43 años, era un magnate conocido por sus estrechos lazos con el presidente zimbabuense y el gobernante partido Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico (ZANU-PF).

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Fundador y director general de la empresa Intratrek Zimbabwe, alcanzó notoriedad por las extravagantes demostraciones públicas de su riqueza, que contrastaban con las dificultades económicas de gran parte de sus compatriotas.

Chivayo solía hacer regalos de alto valor a músicos, periodistas, organizaciones deportivas y fuerzas de seguridad.

Una investigación de los medios zimbabuenses reveló que, entre 2024 y 2025, gastó más de 9,3 millones de dólares (algo más de ocho millones de euros) en automóviles de lujo y regalos.

El multimillonario, que en 2004 fue condenado a tres años de cárcel por un delito de blanqueo de dinero, también se codeaba con líderes africanos como el presidente de Kenia, William Ruto, quien el pasado agosto le invitó a una ceremonia de compromiso tradicional de su hija, Charlene.