El Santander destaca en París que Argentina es "una gran oportunidad de inversión"

"Argentina ha pasado de una fase de estabilización a ser una gran oportunidad de inversión", afirmó Grisi desde la sede de la OCDE de París, que celebra la 'Argentina Week', un foro económico diseñado para acelerar las inversiones europeas en medio de un drástico programa de austeridad interna.

En un panel acompañado por el secretario general de la OCDE, el australiano Mathias Cormann, y los empresarios argentinos Martín Migoya y Martín Varsavsky, el ejecutivo bancario elogió la actual gestión económica del Gobierno de Javier Milei y consideró que está seguro de que "en el largo plazo" la estabilización en la macroeconomía se plasmará la microeconomía en beneficio del ciudadano de a pie.

Grisi alabó el trabajo hecho por la administración de Milei para rebajar la inflación y destacó que, entre los inversores, los sectores de la energía y la minería son los más requeridos.

"Argentina se está convirtiendo en uno de los primeros lugares por los que la gente nos pregunta", indicó el CEO.

El ejecutivo mexicano realizó un paralelo entre su país natal de finales de los 80 e inicios de los 90 y la Argentina de antes de Milei.

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"México pasó por lo mismo, con tipos de interés altos, tipos reales altos. De repente las cosas empezaron a encajar, se convirtió en una gran oportunidad y México tuvo un gran crecimiento en esos años. Y realmente creo que a Argentina le va a ir igual o mejor que a México en ese sentido", aseveró.