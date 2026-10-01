Etiopía cierra embajada en Eritrea y ordena la salida de 10 diplomáticos eritreos

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía, la decisión de clausurar la sede diplomática en Asmara, la capital eritrea, responde "a los actos directos e indirectos de hostilidad y beligerancia" del país vecino contra su territorio.

“El Ministerio también ha declarado persona non grata a diez diplomáticos eritreos en Adís Abeba por estar implicados en actividades que suponen una amenaza directa para la seguridad nacional de Etiopía (…). Se exige a estos diplomáticos que abandonen Etiopía en un plazo de 48 horas”, añadió el documento.

El Ejecutivo etíope instó a Eritrea a cesar todos los actos contrarios a los principios que rigen las relaciones entre Estados soberanos.

Pese a la medida, Etiopía enfatizó que mantiene su valoración por los lazos históricos y culturales entre ambas naciones, así como su compromiso con la resolución pacífica de disputas y la estabilidad regional en el Cuerno de África.

La embajada etíope en Asmara había reabierto sus puertas en 2018 como parte del proceso de acercamiento que le valió al primer ministro Abiy Ahmed el Premio Nobel de la Paz, después de haber permanecido cerrada desde 1998 por la guerra fronteriza entre ambos países (1998-2000).

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Abiy ha asegurado en múltiples ocasiones que no busca un conflicto bélico con Eritrea, aunque sostiene que su país no renunciará a recuperar de manera pacífica un acceso al mar Rojo.

Sin embargo, Adís Abeba ha acusado a Eritrea de financiar a grupos armados, principalmente a las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) y sus aliados, con los que el Gobierno etíope mantiene un conflicto armado.

El Gobierno eritreo ha negado las acusaciones de apoyar a una alianza opositora que combate a las fuerzas gubernamentales etíopes desde la semana pasada.

El conflicto estalló el pasado miércoles, cuando el FPLT acusó al Gobierno etíope de una "invasión y ataque abierto" y ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", después de que los rebeldes tomaran control de los tres aeropuertos de la región norteña de Tigré.

Poco después, una alianza de siete grupos armados y de oposición que incluye al FPLT aseguró haber lanzado una ofensiva contra tropas del Gobierno etíope en las también norteñas regiones de Amhara y Afar, después de acusar al Ejecutivo federal de perpetrar "ataques aéreos y terrestres a gran escala" en diferentes frentes.

Las fuerzas federales etíopes y sus milicias aliadas afirmaron esta semana haber tomado la localidad de Samre, a unos 70 kilómetros de la capital tigrina, Mekele, y la ciudad de Alamata, situada 120 kilómetros más al sur.

Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022 que enfrentó al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana.