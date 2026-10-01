Fallece la niña herida en ataque con cuchillo en un colegio eslovaco

Es la segunda víctima mortal del ataque perpetrado el pasado martes en la escuela elemental de Staskov, tras la profesora de 61 años que murió apuñalada ese mismo día.

"Lamento profundamente que la gran pequeña guerrera Nelka haya perdido su batalla más dura como consecuencia de la tragedia en Staskovo. Expreso mis sinceras condolencias a los supervivientes", dijo en redes sociales el primer ministro del país, el populista de izquierdas Robert Fico.

Una profesora de 44, que también resultó herida, permanece hospitalizada fuera de peligro.

El supuesto autor del delito es un estudiante de 13 años del grado 8., que fue detenido por la Policía.

El adolescente vive con su abuela, quien, al parecer, le había prohibido ejercer como monaguillo debido a su bajo rendimiento académico.

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Los medios locales estiman que ello podría haber sido el desencadenante que motivó la agresión del menor.

Este es el undécimo incidente con armas blancas o de fuego en escuelas eslovacas desde 2005, en los que han muerto cinco personas.