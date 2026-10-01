Fráncfort cae un 1,03 % tras dispararse la rentabilidad de la deuda del Tesoro de EE.UU.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó al cierre un 1,03 %, hasta 24.939,35 puntos.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron al 5,34 %, el nivel más alto desde hace 24 años, y los de los bonos a 30 años llegaron hasta el 5,68 %, también máximo desde hace 24 años.
Por ello, aumenta el atractivo de la renta fija respecto a la variable.
La subida del precio del petróleo también intensifica el temor a la inflación y las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales.
El grupo químico y farmacéutico Bayer perdió un 5,3 %, hasta 45,40 euros, después de que un analista de JPMorgan considerara las primeras estimaciones para el tercer trimestre de la empresa demasiado elevadas, y la farmacéutica y biotecnológica Merck bajó un 2,6 %, hasta 134,45 euros.
La empresa de tecnología sanitaria Fresenius bajó un 2,1 %, hasta 43,80 euros, después adquirir el 45 % que todavía no tenía en la empresa de biosimilares mAbxience por 750 millones de euros.
La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials subió un 2,8 %, hasta 145,70 euros, tras comentarios positivos de una analista de Jefferies respecto a los resultados operativos del tercer trimestre, a pesar del entorno desafiante, mientras la constructora Hochtief, controlada por ACS, ganó un 2,3 %, hasta 396,20 euros.
El fabricante de neumáticos Continental subió un 0,4 %, hasta 67,40 euros, porque se prevé que los resultados del tercer trimestre sean buenos, pero el grupo Volkswagen perdió un 3,5 %, hasta 68,02 euros.