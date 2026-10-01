Fráncfort cae un 1,03 % tras dispararse la rentabilidad de la deuda del Tesoro de EE.UU.

Fráncfort cae un 1,03 % tras dispararse la rentabilidad de la deuda del Tesoro de EE.UU.

Fráncfort (Alemania), 1 oct (EFE).- La Bolsa de Fráncfort perdió este jueves un 1,03 % tras dispararse la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense ante el aumento de la inflación y la posibilidad de que los bancos centrales suban más sus tipos de interés.