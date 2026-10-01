IICA y países del Caribe buscan reducir dependencia de las importaciones de alimentos

En el marco de la Semana de la Agricultura del Caribe, que se realiza en Jamaica, el director general del IICA, Muhammad Ibrahim, y su equipo conversaron sobre la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria en la región con los ministros de Agricultura caribeños y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en inglés), indicó el IICA en un comunicado este jueves.

Las autoridades destacaron el programa denominado 'Visión 25 x 2025 + 5' de la Comunidad del Caribe (Caricom), que propone reducir considerablemente la dependencia de las importaciones de alimentos hacia 2030, a través de una mayor producción, un aumento de la inversión y el comercio y una colaboración regional más dinámica.

Según el IICA, los gobiernos, agricultores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil se han movilizado detrás de ese objetivo y ya han logrado avances en distintas cadenas de valor.

"En las reuniones se hizo foco, además, en vías para fortalecer la infraestructura y las capacidades de agroprocesamiento, como así también en la diversificación de la producción de frutales. Otros temas fueron la producción de biofertilizantes y demás insumos de origen biológico y el vínculo entre agricultura y turismo rural", explicó el IICA.

En el encuentro, los participantes también avanzaron en el desarrollo de estándares de calidad de la miel que permitan escalar la producción y en métodos para verificar la presencia de arsénicos y otros metales pesados en algas comestibles, así como en la construcción de depósitos de almacenamiento para la pesca, la promoción de huertos para el cultivo en patios traseros de las viviendas y el desarrollo de modelos para la cosecha de agua.

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En la vigésima Semana de la Agricultura del Caribe participan más de 670 delegados de 34 países con el fin debatir acerca de la agenda agrícola caribeña con un llamado a profundizar la cooperación para transformar la agricultura en un motor del crecimiento de la región.