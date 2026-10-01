Inversión extranjera en Ecuador se duplica en primer semestre con 715 millones de dólares

El monto supone el segundo valor más alto registrado para un primer semestre entre 2016 y 2026, solo por detrás de los 814,6 millones de dólares alcanzados en los primeros seis meses de 2022, señaló el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo -en un comunicado-.

Cuatro actividades concentraron aproximadamente el 83,4 % de la inversión extranjera directa recibida por Ecuador en el primer semestre del año: comercio, con 161,6 millones de dólares; industria manufacturera, con 155,7 millones; servicios prestados a empresas, con 152,9 millones; y agricultura, silvicultura, caza y pesca, con 126,4 millones de dólares.

La industria manufacturera recibió cerca de cuatro veces más inversión que en el primer semestre de 2025, al pasar de 38,7 millones de dólares a 155,7 millones de dólares; mientras que en el comercio la cifra pasó de 48,2 millones a 161,6 millones de dólares.

También aumentó la inversión en los servicios prestados a empresas, de sesenta millones de dólares a los 152,9 millones, mientras que agricultura, silvicultura, caza y pesca registraron un incremento interanual del 73,6 %.

Solo entre abril y junio, Ecuador recibió 237,9 millones de dólares de inversión extranjera directa, frente a los 114,7 millones del mismo trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 107,5 %.