Karl Urban, sobre Billy Butcher en 'The Boys': "Es un personaje arraigado en el dolor"

Urban, conocido internacionalmente por sus papeles como Éomer en 'El señor de los anillos' o el doctor Leonard 'Bones' McCoy en Star Trek, participó en un panel en la San Diego Comic-Con de Málaga junto a la actriz estadounidense Aya Cash, que encarna a Stormfront en la ficción de Amazon Prime Video.

En un auditorio con capacidad para 3.000 personas, Urban explicó que, pese a haber tenido con anterioridad roles icónicos ligados al honor y al deber, cuando afrontó al visceral Butcher "no fue realmente un proceso de desaprender", sino más "de aprender y descubrir".

La calidad del guion supuso un desafío para el elenco y les "permitió crecer", señaló Urban, quien indicó que Butcher se caracteriza por su "incapacidad para saber cómo procesar" el dolor y "canalizar sus energías de manera positiva".

"Me enamoré de este personaje divertido, travieso, que tenía un lado oscuro", subrayó, enfatizando el ambiente de compañerismo que hubo en el elenco durante casi nueve años de trabajo para cinco temporadas, incluida la pandemia.

Del rodaje de la serie se llevó a casa la chaqueta de Butcher, camisas hawaianas, una palanca de especialista, el reloj, gafas de sol, "básicamente el atuendo completo", y de vez en cuando saca la chaqueta para "sentir esa energía" del personaje, confesó.

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Por su parte, Cash relató que audicionó para su papel con guiones falsos y que le advirtieron de que este personaje -una villana supremacista- podría ser "complicado" y tenía que "estar preparada para esa controversia".

En cuanto a los recuerdos del rodaje, dijo que se llevó un peluche y también a Ambrosius, un juguete sexual. "Mi padre lo encontró y tuve que explicarle qué era", señaló provocando risas de los asistentes.

Preguntados sobre qué superpoder les gustaría tener si existiera en la vida real Compuesto V -el suero químico que da habilidades sobrehumanas-, a Cash le "encantaría la capacidad de cambiar la mente de la gente" para darles otra perspectiva, mientras que a Urban le gustaría poder teletransportarse, pues pasa "mucho tiempo viajando de un lugar a otro" y echa de menos a su familia.

Además, ambos se refirieron brevemente a otros proyectos. Sobre 'Vought Rising', serie derivada de 'The Boys', Cash dijo que no puede contar mucho, excepto que "hay todo un nuevo elenco de personajes del que se van a enamorar".