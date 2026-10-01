La Bolsa de Londres baja un 1,68 % lastrada por el sector bancario y la venta de bonos

La presión sobre los bonos estadounidenses también repercutió en el parqué británico. En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', retrocedió 177,73 puntos hasta los 10.428,27; mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- perdió un 1,62 % -o 396,78 puntos- hasta quedar en 24.143,21.

La compañía más perjudicada del día en la City londinense fue la minorista de videojuegos Games Workshop Group, que se dejó un 6,23 %, pero el sector que se llevó la peor parte fue el de los bancos, encabezado por Lion Finance Group (-5,78 %) y Natwest (-5,37 %).

Por el contrario, entre los ganadores de la sesión estuvo la empresa de compraventa de automóviles Autotrader Group, que aumentó un 1,68 %, seguido de la petrolera BP, que sumó un 1,40 %, y la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que agregó un 1,33 %.