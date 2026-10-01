La Bolsa de Milán cae un 2,21 % lastrada por el sector bancario

La Bolsa de Milán cae un 2,21 % lastrada por el sector bancario

Roma, 1 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo, el FTSE MIB, retrocedió un 2,21 % hasta los 50.237,86 puntos, lastrada por los malos resultados del sector bancario y ante las ventas en el mercado de deuda.