La Bolsa de Milán cae un 2,21 % lastrada por el sector bancario

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 2,20 %, hasta los 52.808,83 enteros.
Durante la jornada cambiaron de manos unos 429 millones de acciones por un valor de 4.110 millones de euros (unos 4.620 millones de dólares).
El descalabro del sector financiero arrastró al selectivo milanés a perder la cota de los 51.000 puntos para terminar situándose cerca de la frontera de los 50.000.
Lideró las pérdidas Banca Mediolanum, que cayó un 4,30 %, seguida de Mediobanca (-4,23 %), UniCredit (-4,07 %), Intesa Sanpaolo (-4,02 %) y FinecoBank (-3,92 %).
También registraron importantes descensos Banca Monte dei Paschi di Siena (-3,74 %), Banco BPM (-3,64 %) y BPER Banca (-3,55 %).
En contraste, los mejores resultados de la jornada correspondieron al astillero Fincantieri (2,70 %), la tecnológica STMicroelectronics (0,73 %), el fabricante de cables Prysmian (0,69 %), la siderúrgica Tenaris (0,45 %) y la firma de semiconductores Technoprobe (0,18 %).