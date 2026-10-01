La Bolsa española baja un 2,17 %, la mayor caída diaria en tres meses

La Bolsa española baja un 2,17 %, la mayor caída diaria en tres meses

Madrid, 1 oct (EFE).- La Bolsa española bajó este jueves un 2,17 %, la mayor caída diaria desde el comienzo de julio, y volvió a niveles del pasado junio al cerrar ligeramente por encima de los 19.000 puntos, afectada por el retroceso de los bancos ante las ventas en el mercado de deuda y con el petróleo al alza.