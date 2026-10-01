La Bolsa española baja un 2,17 %, la mayor caída diaria en tres meses

En su cuarta caída consecutiva, el índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, perdió 420,9 puntos, ese 2,17 % (el mayor descenso diario desde el 8 de julio), hasta los 19.005,3 puntos (nivel desconocido desde mediados de junio). En este ejercicio gana todavía el 9,81 %.
Además de por la banca, cuyo índice sectorial perdió el 4,16 %, la Bolsa española resultaba afectada por el retroceso de las plazas europeas, de Wall Street (el índice Dow Jones cedía el 0,6 % ahora) y la situación de la deuda, con el bono español en el 4,15 %. Además, el barril de petróleo brent subía el 1,77 %, hasta los 101,7 dólares.
De los grandes valores destacaron las caídas de Banco Santander (-4,19 %) y de BBVA (-4,03 %), tercera y cuarta empresas más bajistas del IBEX, mientras que Telefónica cedió el 1,77 %, Inditex el 1,59 % y Repsol el 0,4 %. Sólo subió Iberdrola, el 0,58 %.