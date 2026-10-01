La coalición contra el EI anuncia en Roma nuevos fondos para los gobiernos de Siria e Irak

El anuncio tuvo lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia durante una reunión copresidida por la directora general de Asuntos Políticos italiana, Cecilia Piccioni, y el enviado especial de Estados Unidos para Irak y Siria, el embajador Tom Barrack.
Sin especificar la cifra, en el encuentro se anunciaron "nuevos compromisos financieros destinados a reforzar las capacidades de los gobiernos sirio e iraquí", así como en apoyo de las poblaciones desplazadas, precisó el Ministerio de Exteriores de Italia en un comunicado.
Los participantes abordaron asimismo fórmulas para mejorar la coordinación de los donantes internacionales que respaldan los esfuerzos de lucha contra el terrorismo y de estabilización en Irak y Siria.
"Debemos impedir que el EI recupere fuerza, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y promover la estabilidad de la región, también para contener los tráficos y los flujos migratorios irregulares", aseguró el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani.