La economía chilena se contrae un 1 % en agosto, arrastrada por el bajo desempeño minero

"Retrocedió en buena parte por factores puntuales y transitorios en la producción minera, mientras otros sectores comienzan a repuntar", señaló el ministro chileno de Economía y Minería, Daniel Mas.

El resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) -que reúne un 90 % de los bienes y servicios, y se considera una estimación adelantada del PIB chileno- completa así seis meses de caídas entre enero y agosto.

De acuerdo con el ente emisor, "compensaron parcialmente estos resultados, la mayor producción que se registró en las actividades de servicios y el resto de bienes".

En el análisis por actividad económica, el Banco Central chileno detalló que la producción de bienes descendió el 4,9 % en términos anuales, resultado determinado por la minería y en particular por la extracción de cobre.

"En contraste, el resto de bienes registró un crecimiento del 4,9 %, cifra que fue explicada por un aumento en el valor agregado de la generación eléctrica, debido a una mayor disponibilidad de agua", señaló el organismo -en un comunicado-.

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"En tanto, la industria registró una variación del 0,3 %, como resultado de una compensación entre el aumento en la elaboración de productos químicos y pesqueros, y una caída en la producción de celulosa y productos de papel", agregó el emisor.

La actividad comercial, por su parte, anotó un crecimiento del 2,2 % en doce meses, aumento que fue explicado por el comercio automotor y el minorista.

El área de servicios, en tanto, marcó un aumento del 0,8 % en comparación con agosto del año pasado, "resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular por los de salud", aclara el reporte.

Con estos resultados a la vista, Mas afirmó que el Gobierno "confía plenamente en que las cifras de empleo y crecimiento comenzarán a repuntar en los próximos meses de la mano de una mayor inversión".

"La prioridad número uno de nuestro Gobierno es que los chilenos vivan mejor ahora (…) Vamos a recuperar la economía, el empleo con sentido de urgencia y la calidad de vida de las personas. No excusas: acción y determinación", agregó el ministro.

Para impulsar la economía y combatir las cifras de desempleo, que en el trimestre de junio a agosto fue del 9,6 %, el gobierno de José Antonio Kast logró aprobar en el Congreso una controvertida megarreforma que baja los impuestos corporativos del 27 % al 23 %, además de otorgar beneficios fiscales para la repatriación de capitales e invariabilidad tributaria a grandes inversiones.

La oposición acusa que las medidas promovidas en la reforma no garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por el Ejecutivo.

Los malos resultados de desempleo se suman a los de la actividad económica del país, que se contrajo el 0,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026 y completó dos períodos con cifras negativas tras la caída del 0,9 % registrada en mayo.

El Banco Central de Chile redujo abruptamente en septiembre sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó, en su más reciente Informe de Política Monetaria (IPoM), que el PIB chileno se expandirá entre el 0,25 % y el 0,75 % en 2026.

El PIB chileno creció el 2,5 % en 2025 y la inflación cerró en el 3,5 %, su nivel más bajo en cinco años.